Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore vince il big match con Meledugno Le sannite portano a casa la sfida al quinto set dopo aver concesso tanto alla squadra ospite.

Il big match non ha deluso le attese. Forex Olimpia San Salvatore Telesino e Meledugno si sono confermate squadre forti che si sono date battaglia fino all’ultimo punto, quello del tie-break che ha deciso la sfida. L’ha spuntata la compagine guidata da Francesco Eliseo che ha portato a casa due preziosissimi punti per la classifica. Troppi però gli alti e bassi. Le campane erano state protagoniste di un buon primo set vinto per 25-21 prima di perdere il secondo per 25-23 per qualche leggerezza di troppo.

Errori che costano caro soprattutto mentalmente. La squadra infatti si disunisce, perde certezze e cede velocemente il terzo per 25-16. Eliseo cambia qualcosa e la squadra reagisce. Lo fa in maniera veemente vincendo il quarto parziale per 25-14 portando la sfida al quinto e decisivo set. L’avvio è tremendo per la compagine di casa. Meledugno fa il break e scappa via in maniera decisa. La Forex Olimpia San Salvatore Telesino si scuote ancora, si nutre del supporto del pubblico e rimedia tornando in partita. Il finale è punto a punto ma sono le telesine a chiudere il match per 16-14 e a portare a casa un big match importante sia per la classifica che per il morale. Nel prossimo turno, in programma sabato 11 dicembre, complicata trasferta in terra siciliana per affrontare la Farmacia Shultze Messina.