Soel Benevento scatenata, dal mercato arriva Dobriga La triestina classe 2001 va ad arricchire il roster a disposizione di coach Giulio Musco.

Un nuovo rinforzo per la Soel Benevento che domani ospiterà il Potenza al Pala Parente con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Al roster sannita si è aggiunta da poche ore Alice Dobrigna, ala-guardia triestina classe 2001 che si è subito aggiunta alle nuove compagne con grande entusiasmo: "Sono felice di essere qui, mi sono trovata immediatamente bene con il gruppo che mi ha accolto nel migliore de modi. Avevo già conosciuto le ragazze ma raggiungerle fisicamente è senza dubbio un'altra cosa. La società mi ha fatto una bella impressione, non vedo l'ora di iniziare".

Prima volta al sud da giocatrice per l'atleta triestina che ha ben chiaro l'obiettivo: "Avevo voglia di fare una nuova esperienza, il mio primo pensiero è scendere in campo e divertirmi, sperando di dare una grande mano alla squadra e al coach. Mi aspetto un campionato diverso rispetto a quelli a cui sono abituata. Anche se non conosco bene le varie squadre non ho dubbi sul fatto che si tratti di un torneo molto competitivo in cui ogni volta ci sarà da lottare per portare a casa il risultato".

Dobrigna arriva a Benevento dopo aver difeso i colori del Murgia nel campionato di serie B in Friuli: "Ho iniziato la carriera nel Futurosa, sempre in B, togliendomi tante soddisfazioni. Da due anni militavo nel Murgia, ma la scorsa estate ho giocato con la Stella Azzurra Roma nella coppa Italia under 20. Ora sono qui per un'avventura stimolante da cui mi aspetto tanto". Il momento in casa Soel è estremamente positivo. Contro il Basket Stabia, nel recupero infrasettimanale, è arrivato il quarto successo stagionale grazie a una prova solida in fase difensiva e concreta sotto canestro. Ora c'è da superare un nuovo test per proseguire la risalita.

La gara contro il Potenza avrà inizio alle ore 18. Ingresso gratuito, è obbligatorio disporre di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2. La capienza del Pala Parente, come da disposizioni governative, sarà limitata al 35%.