Volley, B1: Forex Olimpia San Salvatore ko contro Meledugno Le Telesine sono state sconfitte 3-0 e sono entrare in zona retrocessione.

La Forex Olimpia San Salvatore non riesce ad uscire dal periodo complicato sul piano dei risultati. Nella diciannovesima giornata è arrivato un altro ko in trasferta sul campo della Narconon Meledugno. Match senza storia con le padrone di casa, che dall’alto della propria seconda posizione in classifica, hanno imposto il gioco mettendo a nudo le difficoltà della compagine campana.

Il primo set è stato vinto dalle pugliesi per 25-18, mentre nel secondo le telesine sono riuscite a fare meglio cedendo 25-21. Enorme però la differenza tra le due compagini che del resto sono state costruite per raggiungere obiettivi diversi. Il terzo set è stato vinto dalle pugliesi per 25-17.

Dopo questo ko la classifica della Forex Olimpia San Salvatore Telesino fa veramente paura per la prima volta con il nono posto. L'ultimo che condanna alla retrocessione. La squadra del presidente Campanile però ha diverse partite da recuperare rispetto alle dirette concorrenti, ma ora non si può più sbagliare nulla per non vivere in affanno il finale di stagione.

Classifica girone F di serie B1:

*Sanitaria Sicom Messina 39

*Narconon Meledugno 38

Farmacia Schultze Messina 30

Givova Fiamma Torrese 30

Luvo Barattoli Arzano 30

Zero5 Castellana Grotte 21

Duo Rent Terrasini 19

ASD Desi Volley 17

**Forex Olimpia S. Salvatore 16

**ARES FLV Cerignola 6

**Hub ambiente Team Catania 3

**Cuore di Mamma Lecce 0

*le prime due vanno ai play off

** le ultime quattro retrocedono in B2