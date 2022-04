DP Noleggi SG Volley, è il momento di pensare ai play off La squadra del presidente Camerlengo è pronta per giocarsi la stagione negli spareggi promozione.

Al Palasport di San Giorgio del Sannio le atlete della DP Noleggi SG Volley, nell’ultimo turno della regular season, domano una buona Polisportiva Matese, terza forza del campionato, con un perentorio 3-0 e mettono in archivio la stagione regolare con una prova ordinata in vista della lotteria playoff al via da mercoledì 20 aprile.

«Era una partita dura da interpretare, non contava per la classifica, ma l’avversario era ostico e volevamo chiudere al meglio in vista dell’imminente inizio dei play off – ha dichiarato la schiacciatrice sangiorgese Agnese Iodice al termine del match. L’approccio non è stato semplice ma alla fine c’è stata una buona reazione che ci ha permesso di conquistare l’intera posta in palio. La partita era importante per mantenere il ritmo in vista dei playoff, per prendere confidenza e allenare la nostra mentalità a vincere. Ora sarà importante continuare a lavorare come stiamo facendo in vista di questi playoff promozione. Dobbiamo tenere alta la concentrazione , perché in questa fase non ci si può permettere di sbagliare nulla e le avversarie sono tutte di ottimo livello».

Appuntamento quindi per le diavole rosse sangiorgesi mercoledì 20 aprile per questo rush finale che potrebbe regalare un sogno a tutta la San Giorgio sportiva.