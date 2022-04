Volley, serie C: la DP Noleggi è pronta all’avventura dei play off promozione Pericolo: “Proveremo a riportare San Giorgio in una serie nazionale”.

La regular season del torneo femminile di serie C è andata in archivio. Ora è tempo di play off dove l’asticella si alza e sono vietati i passi falsi. La DP Noleggi SG Volley è pronta a vivere questa intensa e affascinante avventura che prenderà il via mercoledì alle ore 21.00. Le ragazze del presidente Camerlengo sono la miglior seconda, situazione favorevole perché le sangiorgesi avranno il vantaggio di disputare tutte le gare ad eliminazione diretta (dal secondo turno in poi) in un incontro singolo che verrà giocato tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio. Mercoledì si parte in trasferta contro l’Elisa Volley Pomigliano sabato 23 il ritorno alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo.

Dell’avventura play off ha parlato la responsabile dello staff tecnico Raffaella Pericolo: «Inizia la parte più avvincente e dura della stagione. Abbiamo disputato un grande girone di regular season ma ora è il momento della verità. Quello dove ogni gara può essere determinante e dove si affronteranno tra loro le migliori squadre di tutta la serie C femminile campana. Abbiamo un enorme vantaggio, che ci siamo guadagnati sul campo con le nostre 14 vittorie su 16 gare giocate e dobbiamo sfruttarlo. Giocheremo molte gare ad eliminazione diretta in casa e questa per noi deve essere una marcia in più. I nostri tifosi saranno l’elemento in più in campo e sapranno spingerci verso la vittoria finale. Proveremo a riportare la nostra San Giorgio del Sannio in una serie nazionale, per noi e per tutti i cittadini sarebbe un motivo grande vanto ed orgoglio. In questi mesi sono state fatte cose eccezionali, come testimonia l’ottimo ruolino di marcia in regular season, ma di quello che è stato dobbiamo prendere solo l’entusiasmo e la consapevolezza nei nostri mezzi. Da qui in poi inizia tutto un altro campionato, tutte le squadre sono organizzate e forti, e già il match contro l’Elisa Volley sarà un primo importante test per verificare sul campo quelle che sono le nostre ambizioni. A tutti gli appassionati voglio dare già appuntamento a sabato prossimo, 23 aprile, alle ore 18 al Palasport. Abbiamo bisogno di tutti per provare a centrare questo importante obiettivo».