Volley, serie C: la DP Noleggi vince gara uno dei play off a Pomigliano Netto successo per 3-0 delle sannite che sabato in casa possono già chiudere i conti.

L’avventura play off è iniziata con una vittoria per la DP Noleggi SG Volley. Gara uno del primo turno play off ha visto le ragazze del presidente Camerlengo impegnate sul campo dell’Elisa Volley Pomigliano. L’ottimo approccio ha permesso di vincere un lottato primo set per 25-23 e poi proseguire nel secondo con il parziale portato a casa per 25-21. Nel terzo non c’è stata storia con le sangiorgesi dominatrici e brave a chiudere senza troppi affanni per 25-11. Sabato è in programma gara due per chiudere i conti e proseguire l’avventura nei play off del torneo di serie C. L’appuntamento è alle 18:00 al Palazzetto dello Sport di via Olmo Luogo a San Giorgio del Sannio.