Volley, serie C: la DP Noleggi vola in semifinale play off La squadra del presidente Camerlengo ha eliminato Marcianise e sfiderà Arzano.

La DP Noleggi SG Volley continua la sua corsa verso l’obiettivo promozione. La squadra del presidente Camerlengo è approdata in semifinale grazie al netto successo per 3-0 contro l’Icarus Marcianise. Gara quasi perfetta delle sangiorgesi, che dopo un avvio in cui hanno sofferto l’aggressività delle avversarie, sono riuscite a prendere in mano il pallino del gioco imponendo il proprio ritmo alla sfida.

La vittoria conferma ancora una volta la bontà dell’organico allestito in estate dal presidente Camerlengo e dallo staff tecnico. Una squadra che ora è chiamata, sabato 7 maggio alle 19:00, a giocare ancora in casa contro l'Arzano per continuare a cullare il sogno di riportare San Giorgio del Sannio in un campionato nazionale.