Tennis, B1: nel girone del CT San Giorgio del Sannio vincono Barletta e Zavaglia I sanniti esordiranno domenica tra le mura amiche contro il TC Terranova.

E’ scattato domenica 15 maggio il torneo di serie B1 a squadre. Nel Girone 1 c’è il CT San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe che ha osservato un turno di riposo. I sanniti, in questa prima domenica di gioco, sono rimasti a guardare e si stanno preparando per l’esordio di domenica 22 maggio quando, tra le mura amiche, sfideranno il TC Terranova che è reduce dalla sconfitta contro il CT Barletta per 5-1.

Negli altri due match del girone 1 il CT Zavaglia ha vinto con un netto 6-0 a Poggibonsi, mentre il CT Scaligero ha rifilato un 5-1 a domicilio all’Antico Tiro a Volo volando subito in testa alla classifica. Si annuncia dunque un girone molto combattuto dove c’è la particolarità che sei squadre su sette giocheranno le proprie partite interne sulla terra rossa, mentre l’unico ad avere campi in greenset è il TC Terravnova che il CT San Giorgio del Sannio affroterà tra le mura amiche.