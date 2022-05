Tennis, serie B1: il CT San Giorgio del Sannio batte il TC Terranova Dopo una lunga battaglia i padroni di casa portano a casa l'intera posta in palio.

Esordio vincente nel campionato di serie B1 2022 per il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio. Nel primo match del girone 1 i sanniti hanno superato per 4-2 il TC Terranova. Sui campi casalinghi in terra rossa gli uomini del presidente Pepe hanno dato una bella dimostrazione di forza col doppio che ha fatto la differenza.

Il primo punto è stato conquistato dagli ospiti con Vito Dell’Elba superato per 6-0 6-1 dall’argentino Geronimo Espin Busleiman. E’ durata 2 ore e 25 minuti invece la battaglia tra Matteo Masala e Daniele Pepe, che dopo aver vinto il primo set al tie break per 9-7, ha ceduto il secondo per 6-3 prima di alzare bandiera bianca nel terzo conquistato per 6-1 dal giocatore del TC Terranova.

Sotto 2-0, il CT San Giorgio del Sannio, sostenuto sempre da un buon numero di appassionati, è riuscito a rispondere con Roberto Pepe che ha liquidato la pratica Alessandro Ciulla con un doppio 6-0 in appena 52 minuti, e col nuovo acquisto, il 28enne georgiano Aleksandre Metreveli. Il numero 686 della classifica ATP ha superato dopo 2 ore e 29 minuti di gioco un combattivo Giuseppe La Vela, che dopo aver perso il primo set 7-5, ha vinto il secondo per 6-3. Nella terza e ultima partita Metreveli ha fatto il break e si è portato a casa il punto imponendosi per 6-4.

Dopo i quattro singolari d’apertura, CT San Giorgio del Sannio e TC Terranova erano sul 2-2, ma i doppi hanno sorriso ai padroni di casa. La coppia Dell’Elba-Pepe ha vinto un match durissimo contro Masala e Vargiu. Primo set per i padroni di casa 6-3, secondo per gli ospiti con lo stesso risultato. Al super tie-break Pepe e Dell’Elba l’hanno spuntata per 10-7 garantendo al club di restare almeno imbattuto.

Nel secondo doppio Metreveli e Antonio Pepe hanno superato in rimonta Espin e La Vela. Primo set per gli ospiti col punteggio di 6-2, secondo vinto dai sanniti per 6-4 e super tie-break equilibratissimo e portato a casa per 11-9 dalla coppia sangiorgese per un successo che potrebbe fare la differenza in ottica finale.

Il 4-2 lancia il CT San Giorgio al quarto posto in classifica ma con una partita in meno. Guidano il gruppo CT Zavaglia e CT Barletta con sei punti dopo due giornate. Domenica prossima ancora un match casalingo per Pepe e compagni che ospiteranno l’Antico Tiro a Volo.