Tennis, B1: il CT San Giorgio del Sannio supera l’Antico Tiro a Volo di Roma Gli uomini del presidente Pepe sono a punteggio pieno, giovedì importante trasferta a Sassuolo.

Continua senza intoppi la marcia del CT San Giorgio del Sannio nel campionato di serie B1 maschile. Nel secondo match consecutivo tra le mura amiche, gli uomini del presidente Michele Pepe hanno superato l’Antico Tiro a Volo di Roma col punteggio di 4-2.

I primi due singolari sui campi in terra rossa di San Giorgio del Sannio hanno regalato una situazione di equilibrio, con Vito dell’Elba che ha battuto 6-3 6-4 l'ex top 200 Stefano Tarallo, mentre Daniele Pepe è stao sconfitto per 6-1 6-3 da Daniele Rapagnetta. A seguire sono scesi in campo Aleksandre Metreveli e Roberto Pepe, che hanno rispettivamente superato Camilli (6-0 6-2) e Luciani (6-0 6-1), portando la squadra sul 3-1.

A concludere l’opera ci hanno pensato i doppi. Aleksander Metreveli e Antonio Pepe hanno superato 60 61 il duo Luciani-Valloni mentre è arrivato il ko per Dell’Elba e Roberto Pepe contro Camilli e Rapagnetta con la coppia ospite che si è imposta 6-4 6-7 3-10 al supertie-break. La classifica del girone 1 dopo tre giornate vede al comando il CT Zavaglia con 7 punti, seguono Barletta e San Giorgio a 6, Scaligero a 4, Terrona a 3, chiudono Poggibonsi e Antico Tiro a Volo Roma a quota 0.

Dopo i due impegni consecutivi in casa, il CT San Giorgio del Sannio si prepara alla trasferta di Poggibonsi dove sarà fondamentale fare ancora una volta bottino pieno.