Tennis, B1: il CT San Giorgio del Sannio è inarrestabile I sanniti hanno vinto anche a Poggibonsi, decisivi i doppi. Domenica sfida interna col CT Zavaglia.

La quarta giornata del campionato a squadre di serie B1 ha portato in dote una grande vittoria al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio. Gli uomini del presidente Michele Pepe si sono imposti sui campi in terra rossa per Tennis Club Poggibonsi.

Il match è iniziato con la sfida tra Andrea Turrini e Daniele Pepe col tennista sannita supera per 7-6 6-1. A portare il punto dell’1-1 è stato Vito Dell’Elba, che dopo 2h29’ di lotta è riuscito ad imporsi 6-4 2- 6-4. Vittoria importantissima seguita dal successo di Aleksandre Metreveli che si è imposto su Andrea Taliani 6-4 6-3. Nell’ultimo singolare di giornata Tommaso Lenzi ha riportato i padroni di casa sul 2-2 vincendo per 7-6 6-3 contro Roberto Pepe.

Il confronto si è deciso nei doppi dove il CT San Giorgio del Sannio ha fatto la differenza. I fratelli Pepe hanno superato per 7-6 5-7 10-5 il duo Taliani e Petreni, mentre Metreveli e Dell’Elba hanno battuto Turini e Lenzi per 6-3 6-2. Dunque dopo tre partite disputate in quattro giornate il CT San Giorgio del Sannio è a punteggio pieno e domenica ospiterà il CT Zavaglia di Ravenna che è reduce dal successo sul TC Terranova.