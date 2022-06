Tennis, B1: primo ko per il CT San Giorgio del Sannio Il CT Zavaglia si è imposto per 5-1 nel big match del girone 1, domenica 12 trasferta a Barletta.

E’ arrivata tra le mura amiche la prima sconfitta stagionale del CT San Giorgio del Sannio nel torneo di serie B1. La squadra del presidente Michele Pepe, orfana di Aleksandre Metreveli, si è arresa nettamente al CT Zavaglia di Ravenna.

Non c’è mai stata storia con gli ospiti subito avanti nei primi due singolari vinti da Luca Tomasetto su Vito Dell’Elba per 7-6 6-1, e da Michele Vianello su Roberto Pepe per 6-0 6-1. Anche gli altri due singolari non hanno regalato punti alla squadra sannita. Daniele Pepe è stato travolto 6-1 6-2 da Eduard Ramon Esteve Lobato, giocatore spagnolo classe 1994 attualmente numero 299 della classifica ATP. Ko anche Francesco Barile contro Pietro Licciardi che ha vinto il match del 4-0 per 6-1 6-2.

A risultato acquisito sono scesi in campo i doppi. Tomasetto e Licciardi hanno avuto la meglio per 6-1 6-2 sulla coppia composta da Roberto Pepe e Francesco Barile, mentre Daniele Pepe e Vito Dell’Elba hanno superato per 7-5 e ritiro la coppia Vianello Migliardi conquistando l'unico punto nell'1-5 finale.

La sconfitta contro la capolista del girone 1 non taglia comunque fuori i sanniti dai giochi play off. Domenica 12 giugno è in programma la difficile trasferta sui campi in terra rossa del CT Barletta che ha travolto per 6-0 l’Antico Tiro a Volo Roma.