Tennis, serie C: nel derby sannita la spunta il CT San Giorgio del Sannio La vittoria sul TC 2002 Benevento ha regalato l'accesso alla finale promozione.

E’ una stagione ricca di successi per il CT San Giorgio del Sannio che fa progressi anche in campo femminile. Domenica è andato in scena, per la semifinale del torneo di serie C, il derby tutto sannita contro il TC 2002 Benevento. Una sfida tanto attesa quanto sentita che si è decisa solo al doppio supplementare.

Sui campi veloci di via Salvemini, la squadra di casa è riuscita a limitare i danni nei singolari che si sono chiusi con gli ospiti avanti 2-1. Vittoria per Sara Milanese con un doppio 6-2 su Antonella La Cava, e Ylenia Zocco che ha superato per 6-0 6-2 Federica Papa. Il punto alla squadra beneventana lo ha regalato Carolina Troiano che ha battuto Maddalena Gaeta 5-7 6-3 6-2.

Nel doppio il CT San Giorgio del Sannio non è riuscito a chiudere i conti. La coppia Troiano-Papa ha superato Milanese e Zocco 7-5 2-6 10-5 portando la sfida al doppio supplementare. Dopo pochi minuti di riposo le due coppie sono tornate in campo senza nessuna variazione dando inizio ad una nuova battaglia. Questa volta le ragazze del presidente Michele Pepe sono riuscite a spuntarla 6-7 7-5 10-8 dopo un match emozionante ed avvincente. Il successo per 3-2 lancia la squadra sangiorgese verso il sogno promozione. Domenica sui campi di casa è in programma l’attesissima sfida contro il TC Pozzuoli, ultimo ostacolo sulla strada verso la serie B2.