Tennis, B1: il CT San Giorgio del Sannio all'assalto di un posto nei play off Nelle ultime due giornate il circolo sannita giocherà entrambe le sfide decisive lontano da casa.

Le tre vittorie ottenute in quattro partite giocate hanno messo il CT San Giorgio del Sannio nella condizione di giocarsi, fino alla fine, un posto nei play off. Gli uomini del presidente Michele Pepe sono a quota nove punti insieme al CT Barletta a quattro lunghezze dal CT Zavaglia dominatore e con un punto di margine sul CT Scaligero. Domenica sui campi in terra rossa del circolo brindisino andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe fare la differenza.

Per il team sannita le due giornate conclusive saranno decisive visto che domenica 19 giugno sarà atteso dal CT Scaligero. L’obiettivo, visto l’andamento del girone e la squadra allestita, è certamente quello di strappare un posto negli spareggi promozione. La formula è sempre la solita. La prima classificata va direttamente in finale con la possibilità di giocare il doppio confronto per l'A2 andata e ritorno con la seconda partita tra le mura amiche. Invece la seconda e la terza classificata si confronteranno in un match sola andata contro un circolo proveniente da un altro raggruppamento.

Il CT San Giorgio del Sannio si è già garantito la permanenza in B1 visto che il TC Terranova ha già disputato cinque match e riposerà all’ultima giornata. Ricordiamo che la quinta e la sesta classifica del girone giocheranno un play out andata e ritorno, mentre la settima retrocedete direttamente in serie B2.

Classifica:

CT Zavaglia 13

CT Barletta 9

CT San Giorgio del Sannio 9

CT Scaligero 8

TC Terranova 4

TC Poggibonsi 0

Antico Tiro a Volo 0

Ultime due giornate:

Domenica 12 giugno

CT Barletta-CT San Giorgio del Sannio

CT Scaligero-TC Poggibonsi

Antico Tiro a Volo-TC Terranova

Domenica 19 giugno

CT Zavaglia-CT Barletta

CT Scaligero-CT San Giorgio del Sannio

TC Poggibonsi-Antico Tiro a Volo