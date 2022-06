Tennis, B1: a Barletta arriva un ko per il CT San Giorgio del Sannio Sanniti superati 5-1, i pugliesi hanno fatto bottino pieno nei singolari.

Nella sesta e ultima giornata del torneo a squadre di serie B1 il CT Barletta ha superato con facilità il CT San Giorgio del Sannio orfano del suo miglior giocatore Metreveli e già sicuro di aver raggiunto l’obiettivo primario della salvezza.

I pugliesi si sono imposti per 5-1 dominando i singolari. Quentin Folliot ha regolato per 6-3 6-2 Vito Dell’Elba, mentre sul campo due, Domenico Scelzi ha impiegato poco più di sessanta minuti per superare 7-5 6-2 Roberto Pepe. E’ durata solo 48 minuti la sfida tra Alessio Sevoldi e Daniele Pepe (6-0 6-1), mentre Luca Scelzi si è imposto per 6-3 7-5 su Mattia Paolo Pagano.

Nei doppi, resi inutili dal risultato dai singolari, c’è stato un ritiro per parte con il risultato finale fissato sul 5-1. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 giugno, il CT San Giorgio del Sannio è atteso dalla difficile trasferta contro il CT Scaligero che dopo la vittoria odierna per 4-2 sul CT Poggibonsi vorrà confermare la propria posizione in zona play off.