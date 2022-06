Il CT San Giorgio del Sannio sogna la B2 con la squadra femminile Milanese, Zocco e Gaeta hanno sbaragliato il TC Pozzuoli, ora match promozione col Tortoreto.

Il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio è campione regionale con la squadra femminile. Dopo aver superato in una combattutissima semifinale il TC 2002, decisa solo al doppio di spareggio, le ragazze del presidente Michele Pepe hanno vinto anche la finale con il TC Pozzuoli ma con un comodissimo 3-0. Sara Milanese ha inflitto un doppio 6-1 a De Rosa, mentre Ylenia Zocco ha dominato la Marono per 6-0 6-1. Nel terzo singolare Maddalena Gaeta ha battagliato contro la Granato imponendosi 7-6 3-6 6-2 regalando il punto decisivo alla squadra.

Questo successo ha regalato al circolo sannita la possibilità di giocarsi la promozione in serie B2 in uno spareggio andata e ritorno contro il Tortoreto. Domenica 26 giugno si giocherà a San Giorgio del Sannio mentre il 10 luglio match decisivo in trasferta.