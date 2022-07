Tennis, il CT San Giorgio del Sannio vola in serie B2 La squadra femminile ha vinto anche a Tortoreto conquistando la meritatissima promozione.

Il CT San Giorgio del Sannio vola in serie B2 femminile grazie alla vittoria anche nella gara di ritorno della finale play off. Sannite vittoriose a Tortoreto grazie ai successi in singolare di Sara Milanese e Ylenia Zocco che hanno consegnato i due punti che mancavano per festeggiare il salto di categoria. La squadra del presidente Michele Pepe ha meritato la promozione facendo un cammino entusiasmante. L’unico brivido c’è stato nella sfida contro il TC 2002 Benevento che si è decisa al doppio supplementare, poi sono state dominate sia la finale regionale che quella col Tortoreto.

Il circolo sangiorgese ha festeggiato la promozione anche attraverso i social con un lungo post dove spiega i motivi del perché è “Più B2llo”, che è divento lo slogan per festeggiare il grande salto nel torneo Nazionale.

"Così è più B2llo, perché l'abbiamo ottenuta con sole ragazze che si allenano nel nostro circolo tennis, come facemmo già a Parma sette anni fa nel maschile, e farlo due volte è davvero un'impresa.

Così è più B2llo perché siamo un paese di 10.000 abitanti e dall'anno prossimo avremo due squadre nei campionati nazionali a squadre di Serie B di tennis!

Così è più B2llo perché saremo l'unica squadra campana che avrà una squadra maschile e femminile nei campionati nazionali a squadre!

Così è più B2llo perché lo abbiamo costruito tutti i giorni con sacrifici incredibili di tutti, del circolo tennis, dei maestri, delle ragazze, dei genitori, tutti insieme come una famiglia, come siamo realmente!

Così è più B2llo, perché ce l'abbiamo fatta di nuovo, siamo in Serie B!!!”