Olimpia San Salvatore: esordio nel derby contro la Polisportiva Due Principati Il torneo partirà sabato 8 ottobre, le sannite si raduneranno il 22 agosto.

La pre season dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino è ormai ai nastri di partenza. Dopo la salvezza nel primo storico campionato di Serie B1, la società di patron Campanile punta a confermarsi nella categoria.

Messa nero su bianco la riconferma dello staff tecnico con coach Eliseo primo allenatore, Nico Cassella secondo allenatore e il prof. Paolo Della Volpe preparatore atletico, per loro è la quarta stagione in quella che fu la terra dell’antica Telesina sannitica prima e romana poi, si ci appresta ad annunciare i primi colpi di mercato di un roster che sarà completamente rinnovato.

Il raduno precampionato è fissato per il prossimo 22 agosto e da allora le atlete a disposizione di Eliseo cominceranno a sudare per farsi trovare pronte atleticamente e soprattutto tatticamente con il tecnico che dovrà catechizzare i nuovi arrivi, fare gruppo, e far assimilare quanto prima schemi e concetti.

“La stagione che ci aspetta sotto alcuni punti di vista sarà abbastanza complicata - dice il trainer delle telesine, Francesco Eliseo - abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella formazione del nuovo roster che si è deciso di rifondare totalmente e ci troviamo ad avere una squadra totalmente nuova che deve iniziare a lavorare insieme per cercare di trovare quanto prima gli automatismi giusti e propri del nostro sistema di gioco”.

Proprio Eliseo, poi, sottolinea quelle che sono state le difficoltà incontrate in sede di mercato: “è stato difficile un po’ per tutti - continua - ci sono un paio di squadre che si sono attestate già come favorite dopo i roster formati però noi siamo lì per confermare e perché no migliorare il risultato dello scorso anno. Entro fine agosto avvieremo la preparazione e di amalgamarci al meglio. Comincia per me il quarto anno qui a San Salvatore e oltre a sperare di aver lasciato un’impronta voglio continuare a lavorare sulla scia delle passate stagioni e credere di poter ulteriormente crescere e migliorare con questa società”.

Nel frattempo stilato anche il girone, quello E del campionato nazionale femminile di pallavolo di Serie B1 al quale prenderà parte anche l’Olimpia che l’8 ottobre per la prima sfida dell’anno ospiterà tra le mura amiche il Baronissi.

Questo il girone E di Serie B1 femminile

Asd Volleyro' Casal de Pazzi Roma

Lu.Vo Barattoli Arzano Volley

Soc.Sportiva Fiamma Torrese

Terzigno

Amando Volley Group Santa Teresa di Riva A.S.D. Volley Terrasini

Asd Volley Melendugno

Asd United Volley Pomezia

Olimpia Volley San Salvatore Telesino A.S.D. Termini Volley Palermo

Pol.Due Principati V. Baronissi

Fly Volley Asd Marsala

Grotte Volley Asd Castellana Grotte BA A.S.D. G.S. Teams Volley Gravina di Catania