SG Volley 1997, tra conferme e novità si programma la nuova stagione Il roster sarà completato da innesti di spessore. La squadra parteciperà al torneo di serie C.

E’ tempo di programmazione in casa SG Volley 1997, che, dopo la sfortunata stagione conclusa, dove si è solo sfiorata la promozione nel campionato nazionale di B2, si candida ad interpretare un ruolo di assoluta protagonista nel prossimo campionato di serie C femminile. Saranno tante le novità nel club sangiorgese, ad iniziare dalla rosa dove rispetto alla scorsa stagione ci saranno degli importantissimi innesti.

La notizia più importante è rappresentata sicuramente dalla conferma di tutto lo staff tecnico che ben ha fatto lo scorso campionato. Raffaella Pericolo quale responsabile di tutto lo staff tecnico, Antonio Palermo quale responsabile dell’intero settore giovanile, Francesco Franzese come primo allenatore della serie C, Sabatino Pizzano nel ruolo di match analyst e responsabile elaborazione dati e Francesco Cubelli si occuperà invece della parte atletica nelle vesti di preparatore.

A queste figure saranno affiancate sicuramente altre, in primis un secondo allenatore per la serie C, a tal fine si stanno valutando vari profili oltre ad un altro tecnico da inserire nei quadri come collaboratore nei settori giovanili.

Per quanto riguarda la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di serie C, la Società ha voluto premiare quelle atlete che nella passata stagione hanno dato un notevole contributo alla causa, guadagnando così la fiducia e la stima sia dello staff tecnico che di quello dirigenziale.

Il roster sarà completato da innesti di spessore. Si sta lavorando, infatti, per portare atlete in grado di far sentire il loro “peso” e far fare il salto di qualità in un campionato difficile come quello di serie C. Tanti i nomi e le trattative concluse e avviate. Nei prossimi giorni ci saranno le prime ufficialità.