SG Volley 1997, cabina di regia affidata ad Alessia Russo L'atleta classe 2001 arriva dalla Polisportiva Due Principati Volley di Baronissi.

Dopo l’arrivo di Anna Pericolo, era nell’aria un ulteriore colpo di mercato da parte della società, ed ecco l’annuncio della bravissima e promettente palleggiatrice Alessia Russo.

Un ingaggio frutto degli ottimi rapporti di collaborazione tra il sodalizio sangiorgese e la Polisportiva Due Principati Volley di Baronissi. Classe 2001, atleta determinata e tecnicamente validissima, Alessia sarà un elemento importante a disposizione dello staff tecnico per un ruolo così delicato e fondamentale.

“Sono molto entusiasta di affrontare questa nuova esperienza con la SG Volley – ha dichiarato Alessia. So che è una gloriosa società, seria e con grandi progetti. Ormai manca poco, sono sempre più carica e pronta. Non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra e di mettermi in gioco in questa nuova stagione. Forza SG Volley!”

« Alessia è una ragazza talentuosa e molto determinata - ha dichiarato il Presidente Mauro Camerlengo. Sono veramente convinto che si troverà bene e darà un grande contributo alla nostra causa. Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Luca Castagna e la Polisportiva P2P di Baronissi, una società amica con la quale abbiamo avuto sempre ottimi rapporti. Da quest’anno abbiamo voluto concretizzarli ed iniziare una collaborazione di fatto che sono certo porterà vantaggi ad entrambi. In noi troveranno sempre un sodalizio amico”.

L’arrivo di Russo non chiude la campagna acquisti della SG Volley, presto ci saranno nuovi annunci. La società sta lavorando da molti giorni per chiudere alcune trattative per portare in maglia bianco rossa atlete importanti.