Intec Service SG Volley, dalla P2P Baronissi arriva Miriam Sabato "Sono veramente entusiasta di intraprendere questa nuova avventura".

La Intec Service SG Volley prosegue nel completamento del suo organico in vista della prossima stagione di serie C Femminile. Alla corte di coach Franzese arriva Miriam Sabato.

Classe 2001, anche lei proveniente dalla P2P di Baronissi, una delle giocatrici più promettenti dell’intero panorama pallavolistico campano. Un’atleta universale sulla quale la società sangiorgese ha voluto fortemente puntare per proseguire quel processo di rafforzamento che porterà all’allestimento di un roster formato da elementi di sicura affidabilità.

Queste le prime dichiarazioni di Miriam Sabato da neo biancorossa: "Sono veramente entusiasta di intraprendere questa nuova avventura. Sarà per me un onore rientrare in campo indossando i colori della Intec Service SG Volley. Una realtà seria, importante e con una storia pallavolistica di spessore. Credo fermamente e fortemente in questo progetto e spero di poter raggiungere con la squadra e tutto lo staff l’obbiettivo preposto. Approfitto per ringraziare il Presidente Camerlengo e lo staff tecnico per la fiducia datami per questo nuovo campionato. Non vedo l’ora di mettermi in gioco assieme alle mie future compagne per regalare forti emozioni a tutti i nostri tifosi. Ritroverò alcune atlete che già conosco e questo per me e motivo di grande piacere. Ottime atlete ma soprattutto bravissime ragazze. So benissimo che si prospetta una stagione difficile. La prossima serie C sarà altamente competitiva, ma noi saremo in grado di dire la nostra".

"Con Miriam abbiamo la certezza di aver preso uno dei prospetti più interessanti del movimento pallavolistico campano. Un’atleta di grandi potenzialità, seria e con una forte cultura del lavoro – ha dichiarato il Presidente Camerlengo. Toccherà a mister Franzese e al resto dello staff farne emergere definitivamente il suo talento".

Con l’arrivo di Miriam Sabato l’organico della Intec Service SG Volley prende sempre più forma in vista del prossimo difficilissimo campionato di serie C femminile. Nei prossimi giorni si attendono altre novità importanti in chiave volley-mercato.