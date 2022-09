Intec Service SG Volley, dal mercato arriva Roberta Gallo "Ritornare a giocare significa tanto per me e credo che questo sia il posto giusto".

Continua a puntellare la squadra per la prossima stagione la Intec Service SG Volley piazzando l’ennesimo colpo di mercato. Dalla Salerno Guiscards arriva la brava e promettente Roberta Gallo, atleta giovane fortemente voluta dal Presidente Camerlengo e dallo staff tecnico sangiorgese molto attento nell’individuare giocatrici di qualità sulla quale poter costruire la squadra del presente ed eventualmente anche del futuro.

Classe 2000, alta 183 cm, Roberta, grazie alla sua duttilità e alle sue qualità tecniche rappresenterà sicuramente un elemento “prezioso” per coach Franzese, che potrà così contare su un’altra giocatrice giovane ma dalle indiscusse qualità.

“L’idea di poter entrare a far parte di questo progetto mi ha entusiasmata fin da subito- ha dichiarato il neo acquisto biancorosso. Ho sentito tanto ben parlare della Intec Service SG Volley e ringrazio la società e tutto lo staff per la fiducia. Ritornare a giocare quest’anno significa tanto per me e credo che questo sia il posto giusto dove crescere e migliorare. Ormai manca poco e non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne di squadra e di ritornare in campo”.

“Si tratta di un’atleta giovane e molto brava - spiega Sabatino Pizzano, match analyst sangiorgese. Stiamo costruendo una squadra che rappresenta il giusto mix tra atlete esperte e giovani di grandi potenzialità in grado di dare il loro contributo sia nell’immediato che nel futuro, qualora vi fossero le possibilità e la volontà di tutte le componenti in causa. Il nostro intento è di porre le basi per un ciclo che possa riportare la nostra Società in un campionato nazionale. Ci sono le premesse per far bene, poi sarà il campo che dirà quale sarà il nostro reale valore”.

Intanto prosegue incessantemente il lavoro della società alla ricerca di atlete che possano rientrare nei programmi per il presente e per il futuro.