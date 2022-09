Motori, Formula 3: Carofano primo in classifica generale “E' stato un weekend fantastico. Mancano ancora 2 gare per conquistare un obiettivo importante".

In Formula 3, grandissima prestazione del pilota telesino Valentino Carofano che sul circuito di Varano de’Melegari in provincia di Parma dove nello scorso weekend, infatti, si è svolta una delle tappe del campionato FX. Carofano è stato impeccabile. L'obiettivo era difendere il 2° posto in campionato, ma già dalle prime prove libere il telesino è apparso molto veloce dando battaglia con i primi e così, in qualifica, è riuscito ad ottenere un buon 4° posto che in Gara 1 dopo varie bagarre si è trasformato in un 2° posto.

La tensione è però aumentata per la finale, cioè in Gara 2, nella quale bastava un 3° posto per scavalcare gli avversari e prendersi il primato in classifica. Carofano però ha dovuto mantenere la concentrazione perché anche un piccolo errore poteva rovinare tutti i sacrifici fatti durante il weekend.

La gara è iniziata con una partenza perfetta di Carofano che così a poco a poco, giro dopo giro accarezzando i cordoli della pista è arrivato al penultimo giro ancora protagonista tagliando il traguardo in 3° posizione. Ora Carofano vede al 1° posto in classifica che darebbe un senso diverso a tutta la stagione. “Avevamo avuto alcuni problemi sul posteriore in alcune curve del circuito – ha dichiarato il Team

di Carofano – poi grazie alle considerazioni del pilota e al confronto con i meccanici è stata trovata una soluzione al problema. Un bel lavoro di squadra”.

Felice invece Valentino Carofano: “E' stato un weekend fantastico abbiamo avuto un paio di problemi ma alla fine grazie alla squadra abbiamo risolto portando la macchina alla perfezione. Questi 2 podi ci volevano, siamo partiti volendo difendere la 2ª posizione in classifica ma grazie ai punti presi siamo riusciti a guadagnare il primato. Mancano ancora 2 gare con la finale a Monza e vogliamo toglierci la soddisfazione di conquistare un obiettivo importante. Ringrazio tutti i fans che ci seguono e gli sponsor che ci sostengono dando vita a questa bellissima realtà”.