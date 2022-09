CT San Giorgio del Sannio, Zocco convocata al raduno nazionale U15 La talentuosa tennista sarà a Formia dal 14 al 17 ottobre.

Ylenia Zocco (nella foto alla vostra sinistra) classificata 2.5, classe2008, giocatrice del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, è stata convocata al raduno nazionale under 15 femminile che si terrà al Centro di Preparazione Olimpica di Formia dal 14 al 17 ottobre. Si tratta dell’ennesimo attestato di stima verso i confronti di questa giovane atleta. Infatti essere convocata in questi raduni è ogni anno che passa più difficile e testimonia la bontà del lavoro svolto dal circolo sannita che ha creato uno staff per seguire al meglio l’attività agonistica.

La crescita di Ylenia Zocco nel 2022, infatti, è stata esponenziale e sotto gli occhi di tutti, con la ciliegina sulla torta arrivata con lo scudetto in doppio e la semifinale ai recenti campionati italiani under 14. Ad accompagnare la talentuosa atleta a Formia saranno Antonio Pepe (Tecnico Nazionale e Pf1) e Francesco Barile (Istruttore di 2°grado e Pf2).