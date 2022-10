Intec Service SG Volley, arriva la centrale beneventana Lamparelli Per la squadra del presidente Camerlengo si tratta di un rinforzo veramente importante.

E' la centrale Lamparelli Marialaura l’ultimo sensazionale colpo di mercato della Intec Service SG Volley. Un’atleta di grande spessore che il sodalizio sangiorgese ha fortemente voluto e per rinforzare il roster in vista del prossimo difficilissimo campionato di serie C .

Marialaura arriva a San Giorgio del Sannio con un grande bagaglio di esperienza. L’atleta beneventana, infatti, è reduce da due vittorie di campionati negli ultimi quattro anni, uno di C e l’altro di B2 e due ottimi campionati di B1 da protagonista e sarà sicuramente in grado di fornire un grande contributo per provare a centrale gli obiettivi prefissati.

"L’arrivo di Marialaura chiude in modo ufficiale il nostro mercato. Abbiamo rinforzato l’organico per provare a mettere a disposizione di Coach Franzese e il suo vice Alessandro De santis una rosa competitiva in grado di disputare un campionato da protagonista - ha dichiarato il Presidente Mauro Camerlengo. Marialaura rispecchia in pieno il tipo di atleta che ci serviva per potenziare il parco dei nostri centrali. Non credo abbia bisogno di presentazioni, per lei parla il suo curriculum sportivo. Mi è piaciuto il suo modo di porsi e l’entusiasmo con la quale ha accettato la nostra proposta. Ne approfitto per ringraziare il Presidente dell’Olimpia Volley di San Salvatore Telesino, Antonio Campanile, per la disponibilità nel favorire questo trasferimento".

Queste le prime parole della neo giocatrice della SG Volley 1997: “Sono davvero contenta di far parte del progetto Intec Service SG Volley 1997, dopo tanti anni con la maglia dell’Olimpia Volley che ringrazio e porto nel cuore. Quest’anno avevo deciso di non giocare, nonostante le numerose chiamate, ma poi è arrivata la proposta del presidente Camerlengo che mi ha illustrato il progetto ambizioso di questa stagione, oltretutto ho sempre ricevuto feedback positivi di questa società che vanta una storia pallavolistica di eccellenza ma che si impegna molto anche nel settore giovanile, e mi ha convinta con facilità. Nonostante mi sono aggiunta al gruppo a lavoro inoltrato, sono stata accolta affettuosamente da tutti, motivo in più per ripagare la fiducia con impegno massimo e professionalità. Non vedo l’ora di iniziare, ormai Sabato 22 è alle porte, consapevole dell’opportunità di toglierci delle belle soddisfazioni, e impaziente di soddisfare le aspettative della piazza Sangiorgese.”.