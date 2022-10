Tennis, grande esperienza per la Zocco al raduno nazionale under 15 Accompagnata dai maestri Pepe e Barile la ragazza irpina ha lavorato con i tecnici federali.

Ylenia Zocco, tennista del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, ha vissuto giornate di altissimo livello al raduno nazionale under 15 andato in scena a Formia. La giovane atleta irpina, accompagnata dai maestri Antonio Pepe e Francesco Barile, ha fatto un’altra esperienza importante per la sua crescita. Solo sette le ragazze classe 2008 presenti selezionate dalla Federazione. Segnale evidente che l’obiettivo fosse quello di lavorare con le migliori atlete attualmente in circolazione.

Dopo questa bella avventura Ylenia Zocco continuerà il suo percorso seguita dai maestri del Circolo sannita con l’obiettivo di alzare l’asticella e fare un altro salto di qualità in vista del 2023.