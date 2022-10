Basket, C Gold: Miwa Benevento a Marigliano con entusiasmo Palla a due domenica al PalaAliperti di Marigliano alle 19:00.

Statistiche alla mano, quella di Marigliano è una di quelle partite autostimolanti, dove non c’è bisogno di dar fondo a tutta la propria voglia per far bene, basta solo pensare a chi si ha di fronte. La PromoBasket, costruita per vincere, ha tenuto fede alle attese di inizio stagione, chiudendo le prime due gare di campionato con due vittorie belle e convincenti ai danni di Caserta (76:61) e CB Napoli (44:85).

Nelle file dei Mariglianesi, ha brillato alta finora la stella di Caresta, 17 di media e un posto sul podio dei marcatori del girone. A fargli compagnia, nella ridda degli scorer arancoblu, il colosso Spera, 206 cm e 15,5 di media finora, e i due stranieri Raupys e Pekic.Per questo, i ragazzi di coach Parrillo, rinfrancati dalla bella e larga vittoria contro il quotato Lamezia, sono attesi da quella che si può definire senza mezzi termini una trasferta molto difficile. In casa Miwa, l’infermeria è vuota, con i cinghiali che potranno contare su tutto il proprio potenziale per provare a battere una squadra non solo forte, ma anche con il vento in poppa, figlio di due vittorie che hanno reso un ambiente caldo, che già sogna traguardi importanti. Palla a due Domenica 23 Ottobre al PalaAliperti di Marigliano.