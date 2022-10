Accademia Volley, all'Alberti arriva l’ICS Santa Lucia – Fonte Nuova Fischio di inizio alle 18:00.

Continuano gli impegni difficili per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse ospiteranno alla Palestra Alberti di Benevento l’ICS Volley Santa Lucia – Fonte Nuova (RM), gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B2. Due vittorie nelle prime due gare di campionato, entrambe per 3-0 in trasferta con la Polisportiva Talete e in casa con Ostia, hanno subito lanciato in testa alla classifica la formazione romana, considerata tra le squadre maggiormente indiziate al salto di categoria.

Per l’Accademia sarà quindi una partita molto complicata, alla luce anche di un inizio di stagione tutt'altro che brillante. Le due sconfitte e soprattutto zero set all’attivo sono sicuramente un bottino deficitario e confermano le difficoltà di una stagione dove le giallorosse dovranno faticare oltre misura per poter centrare l’obiettivo stagionale. Sebbene all’esordio con Pozzuoli la squadra era scesa in campo in formazione rimaneggiata, soprattutto in attacco, nel derby con la Volare, non è riuscita ugualmente a raccogliere punti, restando di fatto ancora ferma al palo. Tuttavia qualche passo in avanti rispetto all’esordio si è visto e a tratti la squadra ha anche espresso un buon gioco, mettendo in seria difficoltà un avversario di buon livello, a testimonianza che trovando maggiore continuità di rendimento ci sono i presupposti per migliorare e fare bene. Fischio di inizio alla Palestra Rampone fissato alle 18.00.