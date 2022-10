Basket, C Gold: Miwa Benevento ko a Marigliano Il team di coach Parrillo sconfitto 76-62 dopo una reazione tardiva.

Cade a Marigliano la Miwa Energia. Il risultato finale recita 76-62 per i locali, figlio di una gara sfortunata per i cinghiali, al cospetto di una squadra forte e ben organizzata, in grado di inanellare la terza vittoria in altrettante gare giocate.

Inizia male la squadra di Parrillo, con i locali in grado di imporsi già dalle prime battute di gioco, e prendere un buon vantaggio alla pausa lunga. Nel terzo quarto la reazione dei bluceleste è timida e poco efficace, al cospetto di una squadra di casa in grado di sfruttare al meglio le proprie individualità dall’arco e sotto le plance. L’ultimo quarto vede finalmente una reazione dei cinghiali, forse tardiva, ma che ben fa sperare per i prossimi impegni.

Prossimi impegni che vedranno impegnati i cinghiali in un trittico di sfide importanti(Rende – Salerno – Angri), nelle quali sarà importantissimo invertire la rotta, sopratutto rispetto alle percentuali dall’arco (17,2%) e dei liberi (poco più del 50%).

La voglia di rivalsa dello staff e del gruppo, unito allo spirito di combattenti indomiti, nel dna di questo sodalizio, sono la garanzia per un futuro in cui è necessario tornare a sorridere.