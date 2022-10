Volley, serie C: la Intec Service SG espugna il Palacilento Bella vittoria delle ragazze del presidente Camerlengo.

Importante successo per le Diavole Rosse della Intec Service SG Volley, le quali espugnano il Palacilento di Torchiara, conquistando tre punti preziosi che permettono alla formazione del Presidente Camerlengo di confermarsi al primo posto, a punteggio pieno, in vista del delicato incontro di sabato prossimo al Palasport di San Giorgio del Sannio contro la Salerno Guiscards per un match importantissimo che promette spettacolo.

E’ stata una partita difficile contro una squadra ostica, che sicuramente disputerà un ottimo campionato e che ha fatto di tutto per tentare di strappare punti alla compagine sangiorgese. Le ragazze di coach Franzese, dopo un ottimo avvio, che le ha viste aggiudicarsi i primi due set con parziali abbastanza netti, hanno subito il ritorno delle salernitane, cedendo il terzo set e lottando punto a punto nel quarto prima di chiuderlo definitivamente sul 22-25.

Nota stonata della gara il brutto infortunio capitato a Miriam Sabato che, a metà del secondo parziale, si accasciava a terrà per una torsione del ginocchio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni con la speranza che non si tratti di qualcosa di grave.

Gli allenamenti, per le atlete biancorosse, riprenderanno martedì al palazzetto dello sport, per preparare al meglio il prossimo difficile impegno. L’avversario è sicuramente difficile, visto che negli ultimi anni ha sempre disputato campionati di alta classifica e lottato fino alla fine per la promozione in B2. Appuntamento quindi sabato 5 novembre alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio per un big match entusiasmante!