La Edilben Basket Sant'Agnese è pronta per la nuova stagione La società porterà avanti sia l'attività della prima squadra che quella del settore giovanile.

Dopo la lunga pausa estiva e l’avvio della preparazione nella fase autunnale, riparte la stagione agonistica 2022/23 del Basket Sant’Agnese.

La ripartenza è segnata da tante novità a partire dal main sponsor. Dopo quattro annate targate Edil Appia, sarà Edilben ad affiancare la società sannita nella prossima stagione.

Edilben, società leader nel settore dell’edilizia e situata a Benevento presso contrada Piano Cappelle, nasce nel 2016 dalla passione della famiglia Giangregorio, composta dai coniugi Aurelio e Firmina, per la costruzione con legno e l’utilizzo di attrezzi e utensili elettrici. L’attenzione al mondo del legno lamellare e ad ogni macchina per l’edilizia hanno consentito di dare vita ad una nuova e dinamica attività aziendale che da ormai sei anni ha uno sguardo al futuro fornendo numerosi prodotti in termini di impalcature, box e containers, legno lamellare, reparto viteria e materiale antinfortunistico.

“In primis – esordisce il presidente Maria Pia Manganiello – vorrei ringraziare il precedente sponsor Edil Appia che per quattro anni ci ha affiancato e non ha mai fatto mancare la sua presenza nonostante un periodo difficilissimo come quello del Covid. Al tempo stesso però voglio dare il benvenuto ad Edilben che ha deciso di affiancare il suo nome al Basket Sant’Agnese. A loro va un plauso speciale in quanto hanno deciso di investire nel basket in un periodo ancora complicato per la nostra economia. Accogliamo con soddisfazione questa partnership in quanto Edilben e la famiglia Giangregorio riassumono concetti a noi cari in termini di identità territoriale e amore per lo sport”.

Parallelamente continua anche l’attività sportiva per la quale l’Edilben Basket Sant’Agnese anche per il 2022/23 schiererà tutte le formazioni del minibasket (pulcini, scoiattoli ed aquilotti), esordienti, Under 13, Under 14, Under 15 ed Under 17. Grande attenzione quindi, come da tradizione, a tutto il settore giovanile che vedrà la presenza di allenatori dalla decennale esperienza, affiancati da nuovi e giovani tecnici pronti a portare nuova linfa. Coach Mario Capitanio guiderà infatti l’Under 17, coach Davide Mirra curerà Under 15, Under 14 e Under 13 mentre tutto il settore del Minibasket sarà supervisionato dai coach Paolo Manganiello, Pasquale Liparulo e Carmine Bosco.

Ad inaugurare la stagione sarà l’Under 17 impegnata tra le mura amiche dal Palazzetto dello Sport di via Olmo Lungo lunedì 7 novembre (ore 19) contro Amici del Basket mentre l’Under 15 sarà impegnata, sempre in casa, contro la Pallacanestro Libertà 1993 lunedì 14 (ore 18).

“Anche quest’anno – afferma il gm e coach Mario Capitanio – ci poniamo l’obiettivo di mettere in campo entusiasmo e la voglia di provare sempre a migliorare i nostri giovani, a partire da quelli del minibasket, sia da un punto di vista tecnico che umano. Siamo felicissimi di poter dare a tutti la possibilità di giocare e apprezzare i veri valori dello sport provando a coinvolgere sempre più praticanti nonostante lo sforzo organizzativo sia sempre enorme. Siamo una piccola società ma ci piace creare un ambiente favorevole allo svolgimento dell’attività sportiva nel pieno delle regole assegnate e del rispetto reciproco”.