Accademia Volley, iniziati i campionati giovanili C'è la novità della squadra maschile che torna dopo tantissimi anni dall'ultimo torneo disputato.

Con la vittoria sullo Sportland Montesarchio di martedì scorso, è partito ufficialmente anche il Campionato Under 16 dell'Accademia Volley. La formazione allenata da Angelo Cioffi ha avuto la meglio per 3-0 (25-7, 25-16, 25-11) al termine di una partita ben giocata dalle babies giallorosse che, pertanto, hanno iniziato come meglio non potevano questo campionato di categoria. Due i gironi previsti: l'Accademia è stata inserita nel girone B insieme al Cusano Volley, la Pallavolo Telese, la ASD Paduli Volley 2006 e la Sportland Montesarchio, appunto.

Il campionato Under 16, tuttavia, non è l'unico a cui prenderà parte l'Accademia. Questo pomeriggio, infatti, è prevista la partenza anche del torneo Under 14. La formazione giallorossa, sempre con guidata da Angelo Cioffi, è stata inserita nel girone B con la ASD Molinara Volley, avversario nella gara d'esordio, l'USA Airola, il Cusano Volley, la ASD Paduli Volley 2006 e la Sportland Montesarchio, le ultime tre già avversarie anche nel campionato U16.

Oltre al settore femminile, la vera novità a livello giovanile per la stagione 2022/23 riguarda invece il settore maschile. Dopo tantissimi anni dall'ultimo campionato disputato, la società beneventana parteciperà come Volley Santa Maria di Costantinopoli al campionato maschile under 17. La formazione sarà guidata da Yumi Diago Silva, atleta della prima squadra dell'Accademia Volley, ed esordirà proprio questo pomeriggio ad Avellino contro la GS Olimpica. Nell'unico raggruppamento previsto dal Comitato Irpiniasannio sono state inserite anche la ASD Molinara, la Pallavolo Telese, il Cusano Volley e la GSA Pallavolo Ariano.

Gli eventi di questa settimana, tuttavia, continueranno fino a domenica 10 novembre. Oltre all'impegno della prima squadra a Roma contro la Polisportiva Talete per la sesta giornata del torneo di B2, contemporaneamente presso il Centro Sportivo Francesca di Via Cesine a San Giorgio del Sannio (BN), l'Accademia prenderà parte all'evento previsto per il quinto compleanno dell'Associazione Dolcemente APS, un pomeriggio all'insegna del divertimento dedicata ai bambini con degustazioni di torte e dolci natalizi.