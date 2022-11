Pallamano, serie B: il Benevento ospita il Gaeta Sporting Club Sangiuolo: "Il rientro di Schipani è importante per noi sia sul piano tecnico che tattico".

Secondo impegno stagionale nel campionato di serie B per la Pallamano Benevento che dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Fondi si appresta ad ospitare il Gaeta Sporting Club. Per il confronto in programma domani (sabato) alle ore 18.30 Pala Valentino Ferrara il tecnico Andrea Sangiuolo potrà contare nuovamente su Andrea Schipani, che ha scontato l'ultimo turno di squalifica proprio la scorsa settimana. "Si tratta di un rientro importante per noi sia sul piano tecnico che tattico - dice Sangiuolo -. Avrò più alternative nelle rotazioni, vista la duttilità del giocatore che può giocare sia da terzino che da centrale, Non è poco contro un avversario pieno di elementi di spessore che hanno giocato anche in categorie superiori".



Il Gaeta Sporting Club nella prima giornata ha sconfitto largamente il New Capua con il punteggio di 28-9. "E' chiaro che la forza dell'avversario non può passare in secondo piano ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo pensare a noi, concentrarci su cosa possiamo migliorare sia in fase offensiva che difensiva rispetto al ko di Fondi. Ogni squadra ha le sue lacune, noi dobbiamo fare in modo di rendere meno evidenti le nostre esaltando i punti di forza. Proveremo a sfruttare l'occasione per compiere degli step importanti di crescita sia sul piano collettivo che individuale". Le altre sfide in calendario per la seconda giornata sono Endas Capua-Fondi, New Capua-Sannio, Polisportiva Gaeta-Lanzara e Flavioni-Handroma.