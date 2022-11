Pallamano, serie B: HC Sannio in trasferta a Capua Tretola: "La gara di domenica poteva regalarci i primi punti stagionali".

Sabato 12 novembre prima trasferta stagionale a Capua, gara che segue l’esordio casalingo nel campionato di serie B per la formazione sannita, subito chiamata al pronto riscatto dopo la sconfitta subita domenica contro il Gaeta al Palacerreto. Non saranno della sfida i fratelli Giuseppe e Antonio Mancini, ma ci sarà il rientro di Carmine Castiello e di Vincenzo Di Rubbo che potranno dare il loro contributo di esperienza. Ancora qualche giorno di riposo precauzionale, invece, per Capitan Luca Cavuoto, che non gli consentirà di partecipare alla sfida di sabato sera, gara che vedrà anche l’assenza di Neri Roman e di Mr. Omar Tretola per impegni lavorativi. Esordio sulla panchina sannita per Mr. Lucio Mucci particolarmente entusiasta e pronto a lanciare nella contesa i tanti giovanissimi presenti, tra cui emergono Andrea Salierno, Simone Uccellini, Domenico Borrelli, Simone Foschini e Daniele Cenicola.

Omar Tretola: “La gara di domenica poteva regalarci i primi punti stagionali, tenuto conto dell’ottimo primo tempo disputato che, solo per palesi e discutibili errori ha visto prevalere di misura all’intervallo il Gaeta. (11-13) Nella seconda frazione di gioco anche se la gara è stata sempre molto equilibrata c’è stato tanto spazio per i più giovani, tra cui molti esordienti, con il risultato finale che ha premiato la continuità in fase realizzativa degli ospiti. Il calo fisico evidente riscontrato sia nei minuti finali del primo tempo che nella seconda metà della ripresa ha fatto la differenza, premiando la formazione più esperta. Ciononostante siamo tutti molto soddisfatti per essere riusciti a far giocare

molti minuti i più giovani, i quali hanno dimostrato di non aver paura, anche se l’emozione della “prima” era evidente. Tanti complimenti da tutti ad Angelantonio Polcino autore di una prestazione maiuscola tra i pali, che se fosse stata accompagnata da maggior precisione in fase realizzativa sarebbe risultata decisiva per le sorti della gara. Siamo ceri che l’esperienza di questo campionato premierà gli sforzi dei più giovani che con il passare delle giornate acquisiranno la necessaria consapevolezza, che con la naturale crescita fisica, gli consentirà di ottenere ottimi risultati nel prossimo futuro. Noi dello staff tecnico lavoreremo sempre in questa direzione e siamo certi che tutti potranno giocare e divertirsi e veder premiati i tanti sforzi posti in essere.”

Lucio Mucci: “Sabato sera a Capua potrò sedere sulla panchina per il mio esordio, ed anche se conosco da poco i ragazzi, ho potuto notare che sono veramente molto appassionati e danno sempre il massimo. Benché le loro condizioni fisiche non siano ancora al massimo a causa dei pochi giorni di allenamento dovuti all’indisponibilità della struttura sportiva, cercherò di dare il mio contributo di esperienza in questa prima fase e, dopo la sosta natalizia, durante la quale lavoreremo alacremente, sono certo che avremo più mezzi su cui contare. Fondamentale per l’inserimento dei più giovani il supporto dei più esperti ed i ragazzi con un minutaggio sempre maggiore durante il corso della stagione potranno raggiungere l’unico obiettivo stagionale, che è volto a far crescere il vivaio e a lanciare le nuove leve. La sinergia che abbiamo posto in essere tra l”H.C. Sannio” e lo “StarTeam Salerno Handball” consoliderà sia il settore maschile che il settore femminile così da consentire alle giovani under 17 la partecipazione al prossimo campionato al via con l’inizio del nuovo anno solare, preludio per una prossima serie A2”.