GG Team Wear Benevento 5 ko nel derby campano contro Sala Consilina Lo Sporting sbanca il Palatedeschi sfruttando la sterilità sotto porta dei giallorossi.

Il GG Team Wear Benevento 5 non è riuscito a superare lo scoglio rappresentato dalla capolista Sala Consilina. Match equilibrato ma deciso dalla maggiore incisività sotto porta degli ospiti bravi a trovare la doppia rete nel primo tempo per il 2-0 finale.

La squadra di Nitti ha iniziato benissimo la sfida. E’ riuscita a limitare gli avversari con una buona pressione, ma ha solo sfiorato il vantaggio. Tre le occasioni ghiotte non sfruttate che sono diventate un macigno, soprattutto dal punto di vista psicologico, dopo il gol su schema da palla da fermo di Abdala. Lo Sporting Sala Consilina dei grandi ex Volonnino e Stigliano, guidato in panchina da mister Oliva che a Benevento è stato protagonista della storica promozione in A2, è primo meritatamente perché essendo una squadra cinica e capace di capire i momenti. Lo ha fatto anche al Palatedeschi dopo il gol del vantaggio trovando il raddoppio grazie a Volonnino, bravo a capitalizzare quanto creato dai compagni.

Nella ripresa i giallorossi ci hanno provato con impegno ma il gol che poteva accendere la partita non è arrivato. Lo Sporting Sala Consilina è andato vicino al 3-0, solo due ottime parate di Mambella hanno contenuto il passivo.

Dopo la sirena finale la capolista è sempre più in fuga aspettando i risultati di sabato, mentre il Benevento 5 deve pensare alla difficile trasferta del prossimo turno nella tana del Pirossigeno Cosenza.