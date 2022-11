Pallamano, serie B: il Benevento di Sangiuolo conquista la prima vittoria I sanniti hanno battuto 26-19 il Gaeta, ora il derby contro l'Handball Club Sannio,

Vittoria convincente della Pallamano Benevento nella seconda giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Andrea Sangiuolo hanno superato al Pala Valentino Ferrara lo Sporting Club Gaeta, reduce da una larga vittoria al debutto nel torneo. L'obiettivo dei giallorossi era rialzare la testa dopo il ko di Fondi e il traguardo è stato tagliato senza indugi.

Mai in bilico la sfida giocata nel Sannio, con Galliano e compagni sempre al comando delle operazioni, bravi a gestire il vantaggio in varie fasi della partita e a porre rimedio a un paio di blackout che avrebbero potuto compromettere la cavalcata verso la conquista dei due punti. Nei momenti di difficoltà è stato però bravissimo il portiere Francesco Coviello, che ha letteralmente chiuso la saracinesca dando enorme fiducia ai compagni.

Il punteggio finale di 26-19 (primo tempo 13-11) rende merito alla prestazione dei giallorossi che nei prossimi giorni prepareranno il derby con l'Handball Club Sannio. "Siamo soddisfatti per un successo molto importante sul piano morale e tecnico - dice il direttore sportivo Antonio Schipani -. Il Gaeta è venuto con la squadra al completo e ha schierato diversi elementi che hanno giocato più volte in categorie superiori. L'inesperienza talvolta ci penalizza e ci fa perdere terreno, ma mi è piaciuto in particolar modo l'ultimo quarto d'ora in cui abbiamo mostrato grande compattezza", ha concluso Schipani.