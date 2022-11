GG Team Wear Benevento 5, a Cosenza per vincere I giallorossi fanno visita alla quarta forza del torneo di serie A2.

La striscia di vittorie iniziata nelle ultime giornate è stata importante per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Nitti ha preso fiducia e recuperato qualche posizione in classifica. Poi è arrivato il ko nel derby col Sala Consilina ma la prestazione dei giallorossi è stata positiva. E’ proprio dalle cose buone viste contro la capolista che bisogna ripartire. L’occasione per farlo arriverà già questa sera alle 19:00, quando è previsto il fischio d’inizio della sfida in trasferta nella tana del Pirossigeno Cosenza.

Alla vigilia del match ha parlato il portiere giallorosso Mambella. "Gara molto difficile quella di domani, arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di portare a casa un risultato positivo dopo la sconfitta con il Sala Consilina che, a mio avviso, non meritavamo - le sue parole. - In settimana abbiamo lavorato tanto, nonostante qualche piccolo acciacco, ma daremo l’anima come sempre abbiamo fatto dall’inizio della stagione, perchè sappiamo che andremo ad affrontare una squadra che gioca con grande ritmo e con qualità".

Mambella traccia un piccolo bilancio di questo avvio di stagione: "Penso che dall’inizio dell'annata io mi sia fatto trovato pronto, cerco sempre di dare il massimo dato il ruolo fondamentale che ricopro e posso ritenermi di essere soddisfatto, anche se solo in parte perché penso che avremmo meritato di avere qualche posizione in più in classifica viste le ottime prestazioni fatte da tutti in determinate partite in cui è non arrivato il risultato da noi sperato. Fa parte del gioco, lo accettiamo ma allo stesso tempo lo prendiamo come stimolo per dare sempre quel qualcosa in più che ci aiuterà a crescere".