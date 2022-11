Scherma Paralimpica, CDM: Pasquino quinta nella prova di spada La sannita è stata eliminata nei quarti di finale dall'ucraina Olena Fedota Isaieva.

L’avventura nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, in corso di svolgimento ad Eger in Ungheria, non è iniziata come sperava per l’azzurra Rossana Pasquino.

La forte atleta sannita, seconda nel ranking della specialità della spada e trionfatrice nel primo atto della stagione a Pisa, ha terminato la sua prima fatica al quinto posto. Dopo aver battuto all’esordio Markowska per 15-10, si è fermata nei quarti di finale contro l’ucraina Olena Fedota Isaieva (15-12), brava ad arrivare fino alla finale dove è stata battuta dalla thailandese Jana per 15-12. Il quinto posto non è quello che la Pasquino desiderava ma oggi può già rifarsi nella prova di sciabola.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SPADA FEMMINILE CAT. B – Eger (Hun), 17 novembre 2022



Finale

Jana (Tha) b. Fedota Isaeva (Ukr) 15-12

Semifinali

Jana (Tha) b. Cho (Kor) 15-6

Fedota Isaeva (Ukr) b. Demaude (Fra) 15-6

Quarti

Fedota Isaeva (Ukr) b. Pasquino (ITA) 15-12

Demaude (Fra) b. Geddes (Usa) 15-11

Cho (Kor) b. Tauber (Ger) 15-6

Jana (Tha) b. Pozniak (Ukr) 15-6

Tabellone dei 16

Pasquino (ITA) b. Markowska (ITA) 15-10

Demaude (Fra) b. Biagini (ITA) 11-10

Tabellone dei 32

Biagini (ITA) b. Strawinska (Pol) 15-4

Markowska (ITA) b. Santos (Bra) 15-6

Fase a gironi

Alessia Biagini: 4 vittorie, 0 sconfitte

Julia Anna Markowska: 2 vittorie, 2 sconfitte