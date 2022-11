Volley, B2: l'Accademia ospita la VP Pontecagnano Appuntamento sabato alle 18:30 alla Palestra Rampone.

Impegno di campionato casalingo per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno la VP Pontecagnano (SA) nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie B2. Quella che si presenterà a questo appuntamento sarà una Accademia decisamente rinvigorita dalle ultime due vittorie in campionato che hanno, per la prima volta da inizio stagione, tirato le giallorosse fuori dalla zona retrocessione. Se si aggiunge anche il 3-2 maturato a Roma con la Volley Friends, sono tre le partite consecutive in cui l’Accademia ha portato a casa punti, un trend assolutamente positivo che conferma come la squadra sia in crescita e che finalmente stia iniziando a raccogliere quanto di buono fatto anche nelle prime quattro gare di stagione dove era invece rimasta all’asciutto.

La VP Pontecagnano ha un percorso similare all’Accademia, non solo in questo campionato ma anche e soprattutto nelle ultime tre stagioni. Anche la formazione salernitana, infatti, viene da due vittorie consecutive prima di una sconfitta al tie break, ma a differenza delle giallorosse ha all’attivo una vittoria in più, maturata alla seconda giornata. Si prospetta quindi una gara molto interessante e combattuta. Fischio di inizio alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.30.