GG Team Wear Benevento 5 rimontato e beffato a Cosenza Sanniti avanti 3-1, poi la riscossa calabrese e l'errore dal dischetto di Milucci costano il ko.

Una beffa atroce. Il GG Team Wear Benevento 5 è stato sconfitto a Cosenza dopo aver condotto la sfida per 3-1. Una gara strana piena di alti e bassi, di strappi, di errori individuali e di squadra da parte di entrambe le contendenti.

Calabresi in vantaggio con Poti ma subito riacciuffati da Rennella, bravo a capitalizzare una ripartenza rapida con Mambella e Vega capaci di creare la grande occasione da gol. Sull’1-1 meglio gli ospiti che hanno operato il sorpasso con Milucci dopo un disimpegno folle dei padroni di casa. Nella ripresa arriva anche il doppio vantaggio con una grande giocata di Arvonio che offre a Rennella un regalo solo da scartare e spedire in fondo al sacco per il 3-1.

Il calcio a 5 però è uno sport dove non è mai finita e gestire due gol non sempre è facile, infatti, Cosenza accorcia con Petragallo sfruttando una pressione alta errata. Il 3-3 arriva dal dischetto con Gallitelli dopo un fischio molto contestato dai campani. Poco dopo lo stesso numero 21 opera il sorpasso con un sinistro da fuori area che fulmina Mambella. La rimonta è completata ma Nitti prova a riprenderla col portiere di movimento. La mossa frutta un rigore per un fallo conquistato da Caliendo. Dal dischetto onere ed onore sono tutti per Milucci che si ritrova davanti Gallo, appena spedito in campo da Coach Tuoto per sfruttare evidentemente le sue qualità in queste situazioni. La scena che segue è quasi comica. La conclusione di Milucci non è irresistibile e colpisce in pieno volto Gallo che para e diventa l’eroe della serata.

Nitti insiste con la superiorità numerica ma un sanguinoso errore in fase di possesso di Caliendo offre la sfera a Bavaresco che fa un capolavoro e chiude la partita con un 5-3 un po’ bugiardo per quanto visto in campo. Un ko durissimo per il GG Team Wear Benevento 5 che ora dovrà prepararsi bene per il prossimo match interno contro la Polisportiva Futura.