Miwa Benevento: le donne sfidano Ischia, gli uomini ospitano Sant'Antimo Oggi tocca alle ragazze di coach Calandrelli, domenica appuntamento con il team di Parrillo.

Sabato e Domenica ideale per gli appassionati della palla a spicchi sannita. Oggi in campo le ragazze di Coach Calandrelli che ospiteranno Ischia per provare a dare ancora linfa allo splendido inizio di stagione. Per le ragazze sannite ancora assente Aversano e in dubbio per noi muscolari Annagiulia Sandullo ma c’è fiducia attorno a un gruppo che finora ha davvero stupito tutti. Le “terribili” ragazze di Calandrelli hanno finora convinto sul campo grazie a un gruppo coeso e un gioco veloce e pieno di energia, a dispetto di un pronostico non favorevole. La gara si giocherà oggi alle 15:00 alla palestra Rampone di Benevento.

Per gli uomini di Coach Parrillo, invece, gara casalinga domani Domenica 20 Novembre contro Sorriso Azzurro Sant’Antimo, squadra piane di giovani talentuosi ferma a 4 punti. Nonostante qualche acciacco non rilevante il gruppo dei cinghiali è pronto e carico per provare a mettere a segno la terza vittoria di fila dopo quelle contro Angri e Ischia. Sant’Antimo è una fucina di ragazzi da non sottovalutare che finora si sta appoggiando sui canestri di Quaranta, Sinagrae Gervasio rispettivamente 2,3 e 4 dei partenopei. Appuntamento alle 18:00 di domani 20 Novembre al PalaTedeschi di Benevento.