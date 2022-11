GGTeam Wear Benevento 5, lo sfogo di Collarile: "Frasi dell'arbitro molto gravi" Il dirigente sannita si lamenta dei commenti post partita di uno dei due fischietti.

Il ko di Cosenza non è stato ben digerito in casa GG Team Wear Benevento 5. A far arrabbiare la dirigenza l’arbitraggio della coppia composta da Cristoforo Corsini e Antonio Carnazza di Taranto e soprattutto i commenti del post-partita di uno dei due fischietti.

“A Cosenza – spiega Antonio Collarile, presidente onorario dei giallorossi – la gara è stata correttissima e molto bella, ma a deciderla, all’improvviso, ci ha pensato uno dei due arbitri che per giustificare i suoi errori, a fine partita, si è rivolto al sottoscritto dicendo che non era tenuto a fornire alcuna spiegazione perché la colpa della sconfitta era da attribuire ai nostri calcettisti, ritenuti scarsi avendo sbagliato tanti gol. Ho trovato queste frasi molto gravi, non sapevo che chi dirige le partite ha anche il ruolo di opinionista. Spero davvero che chi è chiamato a valutare l’operato degli arbitri abbia visto quello che è successo a Cosenza. Non è la prima volta che veniamo danneggiati in questa stagione”. Anche in alcune gare precedenti la squadra giallorossa ha subito decisioni a tratti cervellotiche ed errate, segnale evidente che in questo momento la classe arbitrale del torneo spesso non risulta essere all’altezza della situazione.