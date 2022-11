Miwa Benevento, vittoria interna contro la Psa Campus Buona prova degli uomini di Parrillo che si sono imposti per 78-63.

Torna a casa e torna a vincere la Miwa Energia Cestistica Benevento. Lo fa in un match perennemente in controllo contro un giovane, ma non per questo debole, Psa Campus.

Score alla mano, la parte del leone la recita inaspettatamente Andrea Murolo, con 16 punti, seguito a ruota del redivivo Aaron Mutombo (14) e dalle torri Alunderis e Lucarelli (12), finalmente sugli scudi.

Gara in controllo sin dal primo quarto, con i blucelesti subito a scavare un vantaggio significativo, su cui costruiranno tutta la tattica dei quarti a venire. 13:5 – 32:24 – 62:40 – 78:63 i parziali, di una gara solo parzialmente in discussione, grazie sopratutto alla vèrve di un PSA Campus pieno di giovani di belle speranze, capaci di mettere elettricità ed imprevedibilità in ogni momento della contesa.

Buona, in definitiva, la prova dei cinghiali, anche dal punto di vista offensivo, con un punteggio di certo non altissimo ma che finalmente da quei segnali di ripresa tanto sperati. Segnali dai quali cominciare a preparare il duro banco di prova di domenica prossima, quando i cinghiali faranno visita a Casapulla alla forte squadra locale Mondo Camerette.