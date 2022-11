Miwa Benevento, le ragazza di Calandrelli superano Ischia Sannite vittoriose per 62-46, Zanchiello e Ucci decisive con 18 punti.

Non conosce soste la marcia della banda Calandrelli. La Pasta Rummo Benevento vince anche la quarta gara stagionale, battendo tra le mura amiche della Palestra Rampone Cestistica Ischia col punteggio finale di 62:46. Mattatrici dell’incontro Arianna Zanchiello e Ucci, autrici entrambe di 18 punti.

Gara globalmente in controllo per le blucelesti, con allungo decisivo nel secondo e terzo quarto, con le ragazze di coach Calandrelli brave a capitalizzare l’ormai consueto vantaggio in termini di energie rispetto alle avversarie. Le cinghialesse sono una vera e propria dinamo, capaci di sprigionare sul parquet un’energia tale da battere chiunque.

Quattro su quattro rappresenta un ruolino in grado di cambiare gli orizzonti stagionali delle blucelesti, ormai in fuga insieme alla Virtus Academy Casalnuovo, capace anch’essa di fare ein plein in questo avvio di torneo.

Prossima incontro in Lucania per le ragazze della Pasta Rummo, dove saranno attese dalla Basilia Basket Potenza. Una gara da prendere dal verso giusto perchè le lucane sono di certo un avversario che, sopratutto in casa, sa farsi rispettare.