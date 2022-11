Basket, C femminile: la Pasta Rummo Benevento corsara a Potenza Grande vittoria per la squadra di Calandrelli che si è imposta per 83-80 in terra lucana.

Non conosce soste la marcia della Pasta Rummo Cestistica Benevento, che vince 80:83 contro Basilia Potenza, nel big match di questa quinta giornata di Serie C femminile.

Le cinghialesse impongono la propria legge anche sul parquet delle lucane, in una trasferta fuori regione che resterà a lungo impressa nella mente dei presenti.

Non parte decisa la banda Calandrelli, un po’ provata dal viaggio, e va sotto a lungo, per la prima volta in stagione. Basilia è una squadra giovane e dinamica, sembra abbastanza speculare alle cinghiasse. E dunque da durissimo filo da torcere. Ma Aversano e compagne decidono nel secondo quarto di attaccare il generatore, sprigionando elettricità sul parquet lucano e imprimendo al match una svolta che si rivelerà decisiva, con un break importante che porta alla pausa lunga con un buon +9.

Dopo il riposo la due squadre continuano a battagliare, con la Pasta Rummo che mantiene comunque le distanze. Ne viene fuori un finale di gara combattuto che vede le cinghiasse imporsi di 3, con qualche sussulto di troppo. Figlio, a guardare lo score, di un attacco finalmente al top e una difesa in lievissima flessione, a sancire la natura camaleontica di una team che nelle prime giornate aveva fatto della difesa la sua arma in più.

Cinque partite, cinque vittorie. Tra cui una decisiva, in trasferta, con una contendente al primato. Possiamo dirlo: la banda Calandrelli fa sul serio!