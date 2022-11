Scherma Paralimpica, Pasquino: "Bicchiere mezzo pieno" La sannita voleva la medaglia d'oro ma mette in cascina punti importanti per le Paralimpiadi.

La prima medaglia agli Europei nella prova di sciabola categoria B è un traguardo importante per Rossana Pasquini. La sannita, però, puntava come sempre al massimo risultato.

“Chi mi conosce sa che non sono abbastanza felice, però va bene così. L’ultimo Europeo, quattro anni fa a Terni, avevo appena iniziato con la sciabola, adesso se non arrivo ai vertici mi sento male”.

Il bilancio però è comunque positivo. “Il bicchiere è mezzo pieno, sono punti importanti per la qualificazione a Parigi, sono parzialmente contenta. Ho fatto un buon percorso, mi sentivo veramente bene. In finale sono andata sotto 8-3, recuperare cinque stoccate di svantaggio alla Fedota era complicato. Ripeto, sono punti importanti per Parigi, si tratta del secondo podio consecutivo dopo la Coppa del Mondo di Eger. Bisogna ringraziare tutto il team a fondo pedana per questi risultati”.