Scherma Paralimpica, Europei: Pasquino di bronzo nella prova a squadre Nella sciabola azzurre terze dietro Georgia e Ucraina, seconda medaglia per la sannita.

Arrivano grandi notizie da Varsavia dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei di Scherma Paralimpica. Rossana Pasquino, dopo la medaglia d’argento vinta ieri nella prova individuale di sciabola categoria B, è tornata sul podio nella prova a squadre di sciabola femminile. Insieme a Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Julia Markowska, la sannita è riuscita a salire sul terzo gradino del podio. Azzurre brave a battere la Francia per 45-43 in una sfida avvincente nei quarti di finale dove il quartetto italiano ha sprecato tante energie. In semifinale è arrivata una sconfitta netta contro la Georgia per 45-23, mentre nell’altra parte del tabellone l’Ucraina ha superato 45-43 la Polonia.

Medaglia d’oro alla Georgia che si è imposta 45-43 sull’Ucraina, mentre Pasquino e compagne hanno battuto 45-40 le polacche. Per la sannita seconda medaglia e non è finita qui essendoci ancora la gara individuale di spada e quella a squadre che verranno disputate giovedì e venerdì.

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Varsavia, 30 novembre 2022



Finale

Georgia b. Ucraina 45-43



Finale 3°/4°

ITALIA b. Polonia 45-40



Semifinali

Georgia b. ITALIA 45-23

Ucraina b. Polonia 45-43



Quarti di finale

ITALIA b. Francia 45-43

Classifica: 1. Georgia, 2. Ucraina, 3. ITALIA, 4. Polonia

ITALIA: Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Rossana Pasquino, Julia Markowska

Foto: Federscherma.it