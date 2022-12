Prima vittoria perl''ASD Paduli Volley 2006 under 14 Le ragazze di mister Ida La Rocca si sono imposte per 3-0 contro l’USA Airola.

Lo scorso 30 novembre presso la palestra dell’Istituto Falcetti di Paduli è arrivata la prima vittoria stagionale dell’ASD Paduli Volley 2006 grazie alle ragazze dell’Under 14 che hanno trionfato per 3-0 contro l’USA Airola. Sebbene la vittoria sia stata netta con un primo set totalmente dominato dalle ragazze di mister Ida La Rocca (25-12), la partita è stata molto equilibrata nel secondo e terzo set, dove la compagine caudina ha giocato punto su punto per poi cedere nel finale con i parziali di 25-20 e 25-18.

L’ottima prova da parte delle ragazze di casa è la prima nota lieta della stagione per la squadra padulese dopo un inizio di stagione in salita per tutte le categorie agonistiche. Negativo, infatti, è stato anche l’esordio delle ragazze dell’under 16 che hanno perso in casa 3-0

ancora una volta contro il Cusano Volley; compagine contro cui hanno perso all’esordio tutte le selezioni padulesi. Così come negativa è stata la prima trasferta della prima divisione maschile sconfitta 3-0 a San Giorgio del Sannio in una partita senza storia in cui il Paduli Volley è sceso in campo con troppa emozione e con la paura di sbagliare.

Tuttavia, la prima vittoria dell’Under 14 non è la prima soddisfazione in assoluto per la squadra del presidente Minicozzi che, oltre alle vittorie nel campionato S3 di primo livello, in cui l’ASD Paduli Volley guida la classifica con 5 punti, ha visto le ragazze dell’Under 13 femminile distinguersi al raduno CSEN, svoltosi domenica 27 novembre presso la palestra dell’ITIS Alberti, vincendo i due set giocati contro il Volare e il primo set anche contro lo Sportland Montesarchio; partita successivamente sospesa per l’infortunio accorso ad una delle atlete padulesi.

I prossimi appuntamenti per le ragazze di Ida La Rocca sono due trasferte insidiose, la prima a Molinara per il prossimo 3 dicembre e la successiva a Montesarchio il 9 dicembre entrambe per l’under 14. La prima divisione maschile, invece, osserverà un turno di riposo il prossimo weekend per poi tornare in campo sabato 10 dicembre alle 18:00 a Serino per il match contro ISV Costruzioni Amoroso.

Nel frattempo la società si sta anche preparando per il periodo natalizio con l’organizzazione di diverse iniziative finalizzate al coinvolgimento della comunità padulese per trascorrere momenti di condivisione e serenità con una mano tesa verso chi è meno fortunato. Il pomeriggio del 20 dicembre ci sarà una festa natalizia che coinvolgerà i ragazzi dai 6 ai 14 anni con dei minitornei che

vedranno partecipare anche i genitori delle giovani leve. Durante l’evento verrà attivata una raccolta di giocattoli, nuovi o usati, che verranno donati all’ufficio attività sociali del comune al fine di sensibilizzare la nostra comunità ai diversi diritti che riguardano i bambini (come già avvenuto nelle scorse settimane per il diritto allo studio e il diritto allo sport) e, nel caso particolare, ci si dedicherà al diritto al gioco. Il 27 e 28 dicembre, invece, sarà la volta degli adulti i quali prenderanno parte ad un torneo di Natale come momento di festa e condivisione.