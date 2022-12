Miwa Benevento corsara a Potenza Match infuocato che la truppa di coach Parrillo ha vinto per 88-83.

Il match è giocato globalmente sempre sul filo dell’equilibrio, con i blucelesti bravi a partire col piede giusto, chiudendo il primo quarto in vantaggio di due. Crollo nel secondo dei cinghiali, che si beccano un brutto parziale di 27:19. La pausa lunga innesca le giuste motivazioni nei ragazzi di partilo, che tornano in campo con carattere e coraggio, riavvicinandosi piano piano ai locali, sorretti dal numeroso pubblico presente. Se il terzio quarto segna una lieve rinascita bluceleste, il quarto quarto è quello del capolavoro. E’ ancora Taylor, prova monstre per lui con 25 punti a referto, a menare le danze, coadiuvato ancora una volta dalla dalle torri gemelle Alunderis e Lucarelli, con quest’ultimo bravissimo a trovare punti anche dall’arco, segno di una ritrovata vena realizzativa. Gli ultimi minuti del quarto quarto sono di grande fibrillazione, con sorpassi e controsorpassi, fino ai secondi finali, dove i cinghiali riescono a prendere il sopravvento, denotando maggiore freddezza e precisione nei tiri dal campo.

Una vittoria importantissima per i cinghiali, che si affacciano finalmente nella zona di classifica che conta adesso, guardando più da vicino le battistrada di questo infiammato ed equilibrato girone Campano (e non solo) di Serie C Gold.

Adesso testa al match interno contro Fugigreno Mondragone, per dare continuità e sopratutto per rifarsi della sconfitta dell’andata, rimediata nelle battute finali del match.