Pallamano Benevento, derby campano con l’Endas Capua Appuntamento sabato alle 18:30 al Pala Valentino Ferrara a porte chiuse.

La Pallamano Benevento è pronta a tornare in campo. Sabato alle 18:30 al Pala Valentino Ferrara, a porte chiuse, sfiderà l’Endas Capua in un derby tutto campano.

E' tempo di tornare in campo per la Pallamano Benevento che domani alle ore 18.30 ospiterà al Pala Valentino Ferrara (porte chiuse) l'Endas Capua a tre settimane dalla vittoria in trasferta nel derby con l'Handball Club Sannio ottenuta con ampio margine (35-25) nonostante numerose assenze.

Alla vigilia del match ha parlato il giovane Roberto La Peccerella. "I miei compagni hanno fatto molto bene in questo avvio, proverò a fare la mia parte indipendentemente dai minuti che mi verranno concessi, sono a completa disposizione di mister Sangiuolo. Abbiamo ancora molte incognite ma anche un grandissimo potenziale. Il legame tra vecchia guardia e nuove leve è fortissimo, siamo tutti consapevoli che sia un anno di costruzione in ottica futura e ogni allenamento è motivante proprio per questo. Sarà una gara di nervi, vogliamo dire la nostra confermando quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime uscite. Speriamo di portare a casa un altro successo e lanciarci nelle zone alte della classifica".

Intanto la classifica non presenta nessuna squadra a punteggio pieno. Alla guida c'è un quintetto composto da Pallamano Benevento, Gaeta Sporting Club, Polisportiva Gaeta, Fondi e Lanzara, tutte a quattro punti con due successi.